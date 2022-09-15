«Реал» — «РБ Лейпциг»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы F между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



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Первый гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде после паса Винисиуса Жуниора. На 91-й минуте Марко Асенсио установил итоговый счёт в матче.

Испанцы лидируют в квартете, набрав 6 очков, у немецкого клуба после двух туров очков нет. «Реал» добыл восьмую победу в восьми матчах сезона.

В одной группе с «Королевским клубом» выступают также донецкий «Шахтёр» (4 очка) и шотландский «Селтик» (1 очко).



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