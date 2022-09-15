«Шахтёр» — «Селтик»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забил

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F «Шахтёр» и «Селтик» не сумели выявить победителя.

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Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 1:1.



На 10-й минуте матча «Селтик» вышел вперёд. После удара полузащитника гостей Рео Хататэ футболист «Шахтёра» Артём Бондаренко неудачно подставил ногу, и мяч срикошетил в ворота Анатолия Трубина.

На исходе получаса игры Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, ворвавшись в штрафную и мощно пробив под перекладину.



В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг». «Шахтёр» четыре раза поразил сетку ворот соперника, немцы смогли пробить голкипера лишь раз. «Селтик» же в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 0:3.

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