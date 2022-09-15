«Шериф» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Шериф» — «МЮ» в рамках Лиги Европы.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.42.



«Поговорим о матче, который пройдет в Тирасполе. «Шериф» принимает «МЮ» и это вряд ли будет увлекательно.



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«МЮ» заточен на внутренний чемпионат и отложенный матч с «Лидсом» — это хороший шанс подготовиться к большим победам и оставить здоровыми ключевых игроков. В Тирасполь надо отправить тех, кто получает мало игровой практики. Сейчас вторая команда практически ничем не уступает первой.



«Шериф» выиграл последние три матча, причем обратите внимание, что команда побеждала не пропуская. «Реал Сосьедад» устроил серьезные проблемы «МЮ», но в данном случае именно британская команда является фаворитом.



Учитывая, как по низовому играет команда, а «МЮ» не будет выпрыгивать из штанов, то там будет низ», — сказал Казанский.



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