«Амур» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Металлург».
Ставка: «Амур» не проиграет за 2.25.
«Как и ожидалось, хабаровчане сумели справиться с «Куньлунем». Произошло это не так лихо и размашисто, как хотелось бы местной публике, произошло скорее мучительно и натужно, тем не менее два своих очка «Амур» взял. Как говорится, слава богу!
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Поможет ли бог дальневосточникам в следующей игре – вопрос дискуссионный. Другое дело, что без помощи свыше победить хозяевам будет весьма и весьма непросто. Пусть у «Магнитки» сейчас вагон и маленькая тележка игровых проблем. Пусть «Амур» сейчас смотрится весьма неплохо, а дома так и вовсе хорошо, но…
Тут ведь такое дело — статистика личных встреч тоже не на хозяйской стороне. Хоть в целом у себя дома «Амур» с большинством команд КХЛ имеет положительный баланс, «Магнитка» как раз является исключением. И в десяти последних междусобойчиках, прошедших на дальневосточной земле, уральцы победили шесть раз, тогда как хабаровчане всего четыре. Что примечательно, «Магнитка» почти всегда побеждала убедительно и с приличным разрывом в счете. Тогда как «Амуру» его победы давались тяжело, зачастую и за пределами основного времени.
Но пока «Амур» должен, что называется, «ковать железо, не отходя от кассы». И состояние «Магнитки» это позволяет. Хоть «Металлург» — это далеко не «Куньлунь», но что-то забрать у нее хабаровчане обязаны. Таким и будет мой незатейливый прогноз. «Амур» в домашнем противостоянии с «Магниткой» наберет минимум одно очко. Что касается максимума, тут как карта ляжет», — сказал Лебедев.
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