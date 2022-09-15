«Спартак» — «Факел»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — «Факел» во 2-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.94.



«Матч Кубка России. Несмотря на некоторое количество неожиданностей, прежде всего мы говорим о матче «Крыльев Советов» и «Зенита», я думаю, предстоящая игра как-то более традиционно должна пройти в плане результата. «Факел» сменил тренера. Всё-таки это команда довольно слабенькая на уровне РПЛ, если мы говорим о составе.



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«Спартак» прошёл через определённую полосу неудач. Мне кажется, кубковый турнир для них сейчас очень важен с точки зрения возвращения уверенности в собственных силах. Ну и так играть в обороне, как играл «Спартак» против «Ростова», недопустимо.



Но я думаю, что «Факел» уступает и по тренеру, и по составу. Во-вторых, той мотивации, которая есть у Карпина в играх со «Спартаком», у воронежцев ждать не приходится.



«Спартак» должен выигрывать дома без особых проблем. Коэффициент 1.94 на победу «Спартака» с форой (-1.5) мне очень нравится», — сказал Андронов.



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