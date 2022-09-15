«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Авангард».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.21.
«Вошедший вместе со стартом сезона в затяжное пике «Авангард» к своему пятому матчу так и не смог из него выйти. Правда, беспорядочное падение немного приостановил, набрав в Новосибирске первое очко. Таким образом, к исходу 5-го тура в КХЛ больше не осталось безочковых команд, но кто бы мог подумать, что последним таким клубом будет «Авангард»?
10 лучших экспрессов на сегодня.
Впереди у «ястребов» сразу два матча с «Барысом», причём «не вынимаясь» — то есть два матча подряд за два дня. Смею предположить, что если в двух этих матчах «Авангард» не одержит первую в текущем сезоне победу, то Дмитрий Рябыкин будет уезжать из солнечного Казахстана уже не главным тренером. Поэтому «ястребы» будут играть и за себя, и за своего тренера, и у них есть все предпосылки к тому, чтобы выиграть хотя бы один матч. Осталось разобраться, какой именно — первый или второй.
Нельзя не отметить, что в части результатов «Барыс» от «Авангарда» ушёл недалеко и свою первую победу в сезоне одержал как раз в предыдущем туре. Но тут надо обратить внимание на тот факт, что это был первый домашний матч казахстанцев и соперник по этому матчу был у них не из простых. С «Трактором» «кошки» справились, и есть подозрение, что справятся и с «Авангардом», по крайней мере в одном матче из двух. Мне кажется, что на эмоциях от первой победы, при поддержке своих болельщиков казахстанцы в первой спаренной игре «ястребов» заломают, а вот вторую, скорее всего, отдадут.
Итак, домашняя победа «Барыса», не факт, что в основное время, но два очка казахстанцы не мытьём, так катаньем всё-таки наберут», — сказал Лебедев.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Вайсфельд объяснил, почему Хартли не возглавит «Авангард».
Рябыкин заявил, что не боится увольнения из «Авангарда».
Тренер «Локомотива» в КХЛ: лучше лицо в крови, чем в соплях.
- 15 сентября 2022
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:15
-
04:50
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 14 сентября 2022
-
23:00