«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Авангард».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.21.



«Вошедший вместе со стартом сезона в затяжное пике «Авангард» к своему пятому матчу так и не смог из него выйти. Правда, беспорядочное падение немного приостановил, набрав в Новосибирске первое очко. Таким образом, к исходу 5-го тура в КХЛ больше не осталось безочковых команд, но кто бы мог подумать, что последним таким клубом будет «Авангард»?



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Впереди у «ястребов» сразу два матча с «Барысом», причём «не вынимаясь» — то есть два матча подряд за два дня. Смею предположить, что если в двух этих матчах «Авангард» не одержит первую в текущем сезоне победу, то Дмитрий Рябыкин будет уезжать из солнечного Казахстана уже не главным тренером. Поэтому «ястребы» будут играть и за себя, и за своего тренера, и у них есть все предпосылки к тому, чтобы выиграть хотя бы один матч. Осталось разобраться, какой именно — первый или второй.



Нельзя не отметить, что в части результатов «Барыс» от «Авангарда» ушёл недалеко и свою первую победу в сезоне одержал как раз в предыдущем туре. Но тут надо обратить внимание на тот факт, что это был первый домашний матч казахстанцев и соперник по этому матчу был у них не из простых. С «Трактором» «кошки» справились, и есть подозрение, что справятся и с «Авангардом», по крайней мере в одном матче из двух. Мне кажется, что на эмоциях от первой победы, при поддержке своих болельщиков казахстанцы в первой спаренной игре «ястребов» заломают, а вот вторую, скорее всего, отдадут.



Итак, домашняя победа «Барыса», не факт, что в основное время, но два очка казахстанцы не мытьём, так катаньем всё-таки наберут», — сказал Лебедев.



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