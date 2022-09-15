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«Спартак» – «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

«Спартак» – «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» – «Факел».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.

«Как показывает практика, почти все команды выставляют на Кубок России вторые составы. Думаю, то же самое сделают «Спартак» и «Факел».

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Тем более, клубы встречаются за два дня до важнейших игр в чемпионате: «Спартак» играет против «Локомотива», а «Факел» — с «Сочи». Естественно, нужно сохранить силы. Дело в том, что обойма у обеих команд невелика.

Как мы знаем, у «Спартака» очень много травмированных. Перед Абаскалем стоит непростая задача подвести свою команду в тонусе именно к воскресной игре. Практику получит глубокий резерв, а это скажется на взаимодействиях в линии атаки.

Перед «Факелом» задача стоит та же самая: мяч будет у красно-белых, а воронежцы будут глубоко обороняться и искать шансы на контратаках.

Как показывает практика, голов в таких матчах мало. Для голов нужно исполнительское мастерство, которого командам будет не хватать», — сказал Мор.

Где покажут матч «Спартак» — «Факел» в прямом эфире.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

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