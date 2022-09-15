«Спартак» – «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» – «Факел».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.
«Как показывает практика, почти все команды выставляют на Кубок России вторые составы. Думаю, то же самое сделают «Спартак» и «Факел».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Тем более, клубы встречаются за два дня до важнейших игр в чемпионате: «Спартак» играет против «Локомотива», а «Факел» — с «Сочи». Естественно, нужно сохранить силы. Дело в том, что обойма у обеих команд невелика.
Как мы знаем, у «Спартака» очень много травмированных. Перед Абаскалем стоит непростая задача подвести свою команду в тонусе именно к воскресной игре. Практику получит глубокий резерв, а это скажется на взаимодействиях в линии атаки.
Перед «Факелом» задача стоит та же самая: мяч будет у красно-белых, а воронежцы будут глубоко обороняться и искать шансы на контратаках.
Как показывает практика, голов в таких матчах мало. Для голов нужно исполнительское мастерство, которого командам будет не хватать», — сказал Мор.
Где покажут матч «Спартак» — «Факел» в прямом эфире.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
В сборную России вызвано 12 новых футболистов.
Украина требует отстранить Россию от жеребьёвки отбора на Евро-2024.
Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 рейтинга УЕФА.
Оцениваем шансы «Факела» продлить неудачную серию «Спартака».
- 15 сентября 2022
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:15
-
04:50
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 14 сентября 2022
-
23:00