«Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Наливайко на матч 2-го тура Лиги Европы

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Шериф» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ТБ 9.5 угловых за 1.97.
«Не полетел Маркус Рашфорд в Кишинёв. У него какое-то повреждение. В любом случае уверен, что тен Хаг не будет сильно ротировать состав из-за того, что «Юнайтед» проиграл «Сосьедаду». Теперь «Манчестер Юнайтед» нужно очки набирать, чтобы в дальнейших турах можно было дать своим основным футболистам отдохнуть. Сейчас в этом нет никакого смысла, так как в сентябре «Юнайтед» больше не сыграет из-за траура по кончине Елизаветы II, а затем пауза на матчи с участием сборных.
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«Шериф» будет играть исключительно от обороны. Есть ощущение, что «Юнайтед» может вот такие обороны взламывать. Может быть, не на протяжении всего матча, а на протяжении от 30 до 60 минут игрового времени, то есть моментами. У меня есть ощущение, что будет большое количество угловых у ворот голкипера из «Шерифа». Предлагаю взять тотал больше 9.5 углового. Мне кажется, это отличная сделка для этой игры», — сказал Наливайко.
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