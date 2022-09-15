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«Бетис» — «Лудогорец»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

«Бетис» — «Лудогорец»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023 «Бетис» — «Лудогорец».

Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1.5) за 2.03.

«Бетис» — одна из тех команд Примеры, за игрой которой приятно и интересно смотреть. В прошлом сезоне команде Пеллегрини чуть-чуть не хватило до места в заветной четвёрке, думаю, на этот раз у неё есть все шансы, чтобы в ней оказаться.

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У андалусийцев четыре победы в пяти матчах на старте чемпионата и уверенная победа над ХИКом в гостях в прошлый четверг. У команды, которая в феврале этого года на классе прошла питерский «Зенит» в Лиге Европы, продолжается прогресс. Гармонично смотрятся все линии, «Бетис» остро и разнообразно атакует и слаженно обороняется.

«Лудогорец», хоть и обыграл дома «Рому» на той неделе, сделал это не без доли везения. Болгары слишком многое позволяли у своих ворот и только чудом пропустили за 90 минут всего раз.

Думаю, что испанцы в родных стенах добьются уверенной победы – они явно сильнее», — сказал Петросьян.

Прогнозы на все матчи Лиги Европы — здесь.

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