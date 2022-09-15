«Мидтьюлланн» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.90 на Лигу Европы

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Лацио» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Лацио» и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.
«Лацио» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на пятой позиции. Маурицио Сарри сумел улучшить прошлый результат «орлят» в чемпионате и качественно повлиял на игровую составляющую. До зоны Лиги чемпионов римляне не допрыгнули, но это было бы чересчур.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Сарри продолжает использовать атакующую схему 4-3-3 и развивать «сарризм». Игроки высоко прессингуют и сразу вступают в командные взаимодействия при потере мяча. Футболисты проводят 30% игрового времени в защитном блоке и перестраиваются под атакующие действия через широкий билд-ап с коротким пасом.
За стартовые шесть туров Серии А «Лацио», при трёх победах и двух мировых, потерпел одно поражение — от «Наполи» (1:2). «Партенопейцы», пропустив в дебюте встречи, не без труда сумели вырвать победный результат.
В матче 1-го тура «орлята» перестреляли финалиста Лиги конференций — «Фейеноорд» со счётом 4:2, а «Мидтьюлланн» — это птица другого полёта. Вряд ли хозяева смогут справиться с атакующим потенциалом «Лацио», учитывая серьёзные проблемы «волков» в обороне.
За 14 официальных матчей они лишь раз сохранили собственные ворота в безопасности, пропустив 26 голов. «Лацио», конечно, проведёт ротацию, но даже полуторный состав итальянского клуба заметно сильнее. Если с реализацией будет порядок, «орлята» добьются желаемого.
Ещё больше прогнозов на сегодня — здесь.
Владелец «Челси» предложил реорганизовать АПЛ.
Россия останется без Евро-2024. Всё идёт именно к этому.
Баринов: в «Локомотиве» произошли изменения после увольнения Комппера.
Хомуха: у «Лукойла» не меньше возможностей, чем у «Газпрома» и «Зенита».
Главный тренер «ПСЖ» оценил действия Месси, Мбаппе и Неймара в защите.
- 15 сентября 2022
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:15
-
04:50
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 14 сентября 2022
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:30