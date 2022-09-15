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«Мидтьюлланн» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.90 на Лигу Европы

«Мидтьюлланн» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.90 на Лигу Европы
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Лацио» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Лацио» и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

«Лацио» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на пятой позиции. Маурицио Сарри сумел улучшить прошлый результат «орлят» в чемпионате и качественно повлиял на игровую составляющую. До зоны Лиги чемпионов римляне не допрыгнули, но это было бы чересчур.

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Сарри продолжает использовать атакующую схему 4-3-3 и развивать «сарризм». Игроки высоко прессингуют и сразу вступают в командные взаимодействия при потере мяча. Футболисты проводят 30% игрового времени в защитном блоке и перестраиваются под атакующие действия через широкий билд-ап с коротким пасом.

За стартовые шесть туров Серии А «Лацио», при трёх победах и двух мировых, потерпел одно поражение — от «Наполи» (1:2). «Партенопейцы», пропустив в дебюте встречи, не без труда сумели вырвать победный результат.

В матче 1-го тура «орлята» перестреляли финалиста Лиги конференций — «Фейеноорд» со счётом 4:2, а «Мидтьюлланн» — это птица другого полёта. Вряд ли хозяева смогут справиться с атакующим потенциалом «Лацио», учитывая серьёзные проблемы «волков» в обороне.

За 14 официальных матчей они лишь раз сохранили собственные ворота в безопасности, пропустив 26 голов. «Лацио», конечно, проведёт ротацию, но даже полуторный состав итальянского клуба заметно сильнее. Если с реализацией будет порядок, «орлята» добьются желаемого.

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