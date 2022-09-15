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«Спартак» — «Факел»: прогноз Кузьмича на игру группового этапа Кубка России

«Спартак» — «Факел»: прогноз Кузьмича на игру группового этапа Кубка России
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Популярный болельщик «Спартака» и блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» — «Факел» в рамках Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.

«Сегодня будет прогноз на матч, на который я бы не стал ставить ни при каких условиях. Это всё же Кубок России, но я отлично понимаю, что всё равно найдётся кто-то, кто захочет зарядить на этот матч. Именно для таких людей я и делаю сегодня прогноз.

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Понятно, что в четверг «Спартак» выйдет против «Факела» в смешанном составе. Я ожидаю, что в старте выйдет много молодых игроков. Может быть, появятся Созин, Иванников, Мелешин. Некоторые из них могут выйти в старте. Не исключено, что с первых минут выйдет Кейта. В общем, состав наверняка будет экспериментальным.

При этом и «Факел» выпустит своих игроков из резерва. Думаю, что в первом тайме команды будут принюхиваться друг к другу, тыркаться в центре поля, а все уже решится в тайме втором. Предлагаю взять ставку тотал первого тайма меньше второго», — сказал Кузьмич.

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