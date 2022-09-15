«Спартак» — «Факел»: смотреть онлайн матч Кубка России, прогнозы и ставки

15 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Кубка России «Спартак» — «Факел». Начало игры запланировано на 17:30 мск.



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Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». В 1-м туре группового этапа спартаковцы победили «Крылья Советов» 2:1, а «Факел» уступил «Зениту» 0:2. При этом «Спартак» подходит к матчу с двумя поражениями подряд.



Явными фаворитами считаются подопечные Гильермо Абаскаля: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Факела» оценивается аналитиками в 9.70. Поставить на ничью можно за 5.50.



По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.34, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.64.



На гол «Спартака» дают коэффициент 1.06, а гол «Факела» оценивается в 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 2.00.

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