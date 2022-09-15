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«Монако» — «Ференцварош»: смотреть онлайн матч Лиги Европы 15 сентября, какие прогнозы

«Монако» — «Ференцварош»: смотреть онлайн матч Лиги Европы 15 сентября, какие прогнозы
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15 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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В 1-м туре группового этапа монегаски победили «Црвену Звезду», а «Ференцварош» одержал победу над «Трабзонспором». За «Монако» выступает россиянин Александр Головин, а венгерский клуб тренирует Станислав Черчесов.

Явными фаворитами считаются подопечные Филиппа Клемана: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Ференцвароша» оценивается аналитиками в 7.60. Поставить на ничью можно за 5.00.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.20, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.67.

На гол «Монако» дают коэффициент 1.08, а гол венгров оценивается в 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.88. Сделать ставку на то, что отличиться сможет Александр Головин, можно за 4.00.

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