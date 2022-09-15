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Эксперты назвали фаворита Евробаскета после четвертьфиналов

Эксперты назвали фаворита Евробаскета после четвертьфиналов
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На чемпионате Европы по баскетболу позади четвертьфиналы. На этой стадии чемпионат сенсационно покинули сборные Греции и Словении. Греки уступили хозяевам — сборной Германии — 96:107, а словенцы проиграли сборной Польши 87:90.

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После четвертьфиналов эксперты считают главным фаворитом турнира сборную Франции. Команда Венсана Колле в четвертьфинале была в шаге от вылета, но всё же смогла переиграть в овертайме сборную Италии 93:85. Поставить на французов можно с коэффициентом 2.30.

Сделать ставку на то, что победит сборная Германии, можно с коэффициентом 2.80. За 4.40 можно поставить на сборную Испании, которая в 1/4 финала прошла финнов — 100:90. Наконец, шансы Польши аналитики оценили коэффициентом 13.00.

В полуфиналах 16 сентября Испания сыграет с Германией, а Франция — с Польшей.

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