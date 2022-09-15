«Олимпиакос» — «Фрайбург»: прогноз на матч Лиги Европы с кф 2.44

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Фрайбург» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Фрайбурга» за 2.44.

Греческий гранд пока не перестаёт разочаровывать. От «Олимпиакоса» ждали гораздо большего, всё же эллины опытный еврокубковый боец, да и состав у них по именам очень мощный.

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На деле оказалось, что куча постаревших звёзд и именитый тренер отнюдь не гарантия результата. «Олимпиакос» даже успел сменить тренера с начала сезона, но пока Карлос Корберан не добился какого-то ощутимо прогресса в сравнении с предшественником.



«Фрайбург» — полная противоположность сопернику. Скромный немецкий клуб несколько лет стабильно развивался, чтобы завоевать путёвку в еврокубки. Более того, «брайсгау» не пустили на самотёк дела в Бундеслиге и стараются одинаково мощно выступить на обеих фронтах.

Пока получается отлично. В Лиге Европы есть победа над «Карабахом», а в Бундеслиге «Фрайбург» идёт на второй строчке, а до последнего тура и вовсе был лидером. Для клубы со скромными ресурсами это не просто успех, а чуть ли не лучшее время в истории!



Во «Фрайбург» зря не верят. Команда стабильная, хорошо сыгранная и голодная к победам. На фоне «Олимпиакоса», чей уровень игры в новом сезоне не дотягивает до ожидаемого, немцы смотрятся предпочтительнее, не видно, за счёт чего греки могут обыграть гостей.

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