«Будё-Глимт» — «Цюрих»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы в Норвегии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Цюрих». Встреча состоится 15 сентября.

Ставка: победа «Будё-Глимт» за 1.62.

«Цюрих» станет 14-й командой, которая попытается разрушить магию стадиона «Апсмира». В международных матчах «Будё-Глимт» не проигрывает дома с июля 2021 года. При этом за последние восемь еврокубковых домашних матчей российский вратарь Никита Хайкин пропустил лишь дважды.

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Цифры просто удивительные. «Цюрих» не видится тем соперником, который может попортить эту статистику. Швейцарский клуб сейчас не впечатляет даже на внутренней арене. Поставить на «обе забьют – нет» можно за 2.18.



«Цюрих» угодил в чёрную полосу. Три поражения подряд в швейцарской Суперлиге — это серьёзно. В том числе в принципиальных матчах с «Базелем» и «Лугано». Плюс домашние 1:2 от лондонского «Арсенала». Но как раз именно этот матч можно занести швейцарцам в актив. Именитые гости по игре могли громить соперника, но смогли забить лишь дважды.



«Будё-Глимт» по причине травмы не сможет рассчитывать на своего лучшего бомбардира Амаля Пеллегрино. Это большая потеря, хотя в гостях у ПСВ справились силами игрока сборной Нидерландов Альберта Грёнбека.

Заметно, что Лига Европы для «Будё-Глимт» – большая отдушина. В чемпионате Норвегии команда переживает спад – два поражения подряд. Но «Цюриху» не поздоровится. Поставить на победу хозяев можно за 1.62.

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