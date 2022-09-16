«Барыс» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Казахстанский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного сезона КХЛ со счётом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Энтони Луис (дубль), Ансар Шайхмедденов, Линден Вей и защитник Иван Мищенко. У «Авангарда» голы забили нападающие Владимир Брюквин, Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв.



Подопечные Дмитрия Рябыкина потерпели поражение в шестой раз на старте сезона Континентальной хоккейной лиги, ранее уступив «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4), «Автомобилисту» (2:4) и «Сибири» (2:3, бул).



Завтра, 16 сентября, команды проведут вторую встречу между собой. Начало — в 16:30 мск.

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