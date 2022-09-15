Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо», который состоится 16 сентября.
Ставка: «Спартак» победит за 2.05.
Великолепной результативной игре «Торпедо» Игоря Ларионова на старте сезона подарили много заслуженных комплиментов. Нижегородцы действительно являются одной из тех команд, за которыми в любом матче приятно наблюдать, ведь они всегда могут чем-то удивить впереди.
10 лучших экспрессов на сегодня.
В то же время нельзя не признать, что пока механизм работает не лучшим образом. Что вполне объяснимо, ведь на дворе начало сезона, а тренерский штаб только приступил к работе. «Торпедо» уступило в последнем матче «Ак Барсу» (1:2), впервые в этом сезоне забив менее трёх шайб.
Это поражение довольно показательно, ведь уже второй раз подопечные Ларионова не смогли переиграть топового соперника – с казанцами подвела и собственная атака, а ранее с «Металлургом» было слишком много проблем в обороне.
Нынешний «Спартак» тоже весьма неудобен по стилю для гостей. Московский клуб не позволяет себе серьёзных провалов в защитной линии, при этом побеждает стабильно без крупного преимущества в счёте – ещё не было побед с перевесом больше двух голов.
Команда Бориса Миронова два ближайших матча проводит на домашнем льду и перед выездом в Казань хочет добиться стопроцентного результата, закрепившись в тройке сильнейших на Западе. В последние годы «Спартак» хорошо играет с «Торпедо». Пожалуй, должен справиться и сейчас.
Возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.05. Также можно предположить, что у «Торпедо» вновь будут проблемы с реализацией – индивидуальный тотал гостей меньше 2.5 гола идёт за 1.67. «Спартак» не отличается зрелищным хоккеем, зато пропускает редко.
Ещё больше прогнозов на КХЛ.
«Авангард» вёл переговоры с Кенневиллем и Бэбкоком.
Рябыкин прокомментировал шестое поражение «Авангарда» подряд.
Козлов назвал причины неудачного старта «Салавата Юлаева» в сезоне.
Крылов: летом не было предчувствия, что в «Авангарде» всё будет так плохо.
- 15 сентября 2022
-
22:48
-
21:53
-
20:46
-
19:40
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
07:00
-
06:45