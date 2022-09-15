Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо», который состоится 16 сентября.

Ставка: «Спартак» победит за 2.05.

Великолепной результативной игре «Торпедо» Игоря Ларионова на старте сезона подарили много заслуженных комплиментов. Нижегородцы действительно являются одной из тех команд, за которыми в любом матче приятно наблюдать, ведь они всегда могут чем-то удивить впереди.

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В то же время нельзя не признать, что пока механизм работает не лучшим образом. Что вполне объяснимо, ведь на дворе начало сезона, а тренерский штаб только приступил к работе. «Торпедо» уступило в последнем матче «Ак Барсу» (1:2), впервые в этом сезоне забив менее трёх шайб.



Это поражение довольно показательно, ведь уже второй раз подопечные Ларионова не смогли переиграть топового соперника – с казанцами подвела и собственная атака, а ранее с «Металлургом» было слишком много проблем в обороне.

Нынешний «Спартак» тоже весьма неудобен по стилю для гостей. Московский клуб не позволяет себе серьёзных провалов в защитной линии, при этом побеждает стабильно без крупного преимущества в счёте – ещё не было побед с перевесом больше двух голов.



Команда Бориса Миронова два ближайших матча проводит на домашнем льду и перед выездом в Казань хочет добиться стопроцентного результата, закрепившись в тройке сильнейших на Западе. В последние годы «Спартак» хорошо играет с «Торпедо». Пожалуй, должен справиться и сейчас.

Возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.05. Также можно предположить, что у «Торпедо» вновь будут проблемы с реализацией – индивидуальный тотал гостей меньше 2.5 гола идёт за 1.67. «Спартак» не отличается зрелищным хоккеем, зато пропускает редко.

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