«Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ в Казани

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс» от авторов Betassist.
Ставки: победа «Ак Барса» за 1.76, тотал меньше 5.5 гола за 2.06.
Календарь КХЛ подарил «Динамо» и «Ак Барсу» сразу две встречи в течение одной недели. Изначально матч должен был пройти в Минске, но из-за подготовки «Минск-Арены» к другому мероприятию игру пришлось переносить в Казань.
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Это вызвало бурное недовольство тренера минчан Крэйга Вудкрофта, но как есть – «Динамо» хоть и является номинальным хозяином матча, но лишится поддержки домашних трибун. Этот фактор нельзя не учитывать.
В понедельник вечером визит в Казань уже был успешным для минчан, хотя этому очень пытался помешать сравнявший счёт в середине третьего периода Александр Радулов. Но у «Динамо» был Седрик Пакетт. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» стал автором и первой шайбы минчан в матче, и победного гола в овертайме.
Победа над «Ак Барсом» стала для минчан четвёртой за пять игр. Столь успешный старт последний раз «Динамо» демонстрировало 12 лет назад – в сезоне-2010/2011. Однако матч с «Северсталью» смазал эту статистику – поражение 2:5.
Возможно, сказалось то, что минчане смогли вылететь в Череповец только в день игры. А ведь предстоит ещё и обратная дорога. Это шанс для казанцев поквитаться за поражение. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно за 1.76.
Усталость минчан не поспособствует их результативной игре. Матч с «Ак Барсом» стал единственным в сезоне для «Динамо», в котором зрители увидели меньше шести шайб. Для клуба из Казани это неудивительно. Если вынести за скобки крупную победу над ЦСКА, остальные четыре матча в сезоне с участием «Ак Барса» принесли в сумме всего 11 шайб в основное время. Поставить на тотал меньше 5.5 можно за 2.06.
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