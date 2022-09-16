Рой Джонс дал прогноз на бой Головкин — Канело с коэффициентом 4.40

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший сделал прогноз на бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Боксёрский поединок начнётся не ранее 6:00 мск 18 сентября.

Ставка: победа Геннадия Головкина за 4.40.

«Все говорят, что Канело победит, но при этом забыли о факторе мотивации. GGG хотел драться с Альваресом на протяжении последних шести или семи лет из-за того, как прошли первые их два поединка.

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Итак, Головкин всё хотел исправить и готовился к этому. Канело проиграл Биволу, и в том бою не было видно, что он стремится к победе. Поэтому встаёт вопрос относительно мотивации. Кто сейчас более мотивирован? Мотивация — это то, что двигает вас к победе.



Я думаю, что Геннадий сейчас более мотивирован на победу. Сможет ли он воспользоваться этим преимуществом и победить, мы это узнаем. Головкину уже 40 лет, но нет сомнений, что он сделает всё для достижения своей цели».

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