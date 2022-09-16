«Барыс» — «Авангард»: букмекеры назвали шансы омичей добыть первую победу в сезоне КХЛ

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
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Игра состоится в Нур-Султане. «Авангард» впервые в истории стартовал в КХЛ с шести поражений.
Эксперты считают фаворитами омичей. Поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех казахстанцев по итогам 60 минут оценён в 3.20. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 4.10.
Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.73.
Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.60, успех «Барыса» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.40.
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