«Динамо» — СКА: эксперты оценили шансы петербуржцев продлить победную серию

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



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Игра состоится в Москве. СКА стартовал в сезоне с шести побед подряд, у москвичей на счету 5 побед и 1 поражение.



Эксперты считают фаворитом команду Романа Ротенберга. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех динамовцев по итогам 60 минут оценён в 3.20. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 4.20.



Аналитики ждут от матча высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.



Итоговая победа СКА идёт за 1.62, успех «Динамо» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.35.



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