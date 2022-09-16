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«Динамо» — СКА: эксперты оценили шансы петербуржцев продлить победную серию

«Динамо» — СКА: эксперты оценили шансы петербуржцев продлить победную серию
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16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

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Игра состоится в Москве. СКА стартовал в сезоне с шести побед подряд, у москвичей на счету 5 побед и 1 поражение.

Эксперты считают фаворитом команду Романа Ротенберга. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех динамовцев по итогам 60 минут оценён в 3.20. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 4.20.

Аналитики ждут от матча высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.

Итоговая победа СКА идёт за 1.62, успех «Динамо» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.35.

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