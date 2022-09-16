«Монако» — «Ференцварош»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Головин

15 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Монако» на своём поле принимал венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым.
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На 20-й минуте гости вышли вперёд: отличился норвежский нападающий Токмак Нгуен, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи принял решение забитый мяч отменить. На 73-й минуте в составе «Монако» поле покинул Александр Головин.
На 80-й минуте Балент Вечей после передачи Адама Траоре вывел команду Черчесова вперёд. В оставшееся время команды голов не забили: победа «Ференцвароша» со счётом 1:0.
Головин отыграл за «Монако» 73 минуты и не сумел отметиться результативными действиями, хотя имел несколько хороших моментов.
После двух туров «Ференцварош» лидирует в группе, набрав максимально возможные шесть очков. На счету «Монако» три очка и третье место. Соперники этих команд по групповому этапу — «Трабзонспор» и «Црвена Звезда».
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