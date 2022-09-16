Киргизия — Россия: эксперты оценили шансы сборных одержать победу в товарищеском матче

На 17:00 мск 24 сентября 2022 года запланировано начало товарищеского матча Киргизия – Россия. Встреча пройдёт в Бишкеке и станет первой за долгое время игрой российской национальной команды, которую все с нетерпением ждут. Это только одна из трёх запланированных игр сборной.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Букмекеры уже назвали фаворитов встречи. В своих прогнозах они отдают предпочтение россиянам и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.25. Успех киргизской сборной оценён в 14.5. На ничью аналитики предлагают поставить за коэффициент 5.50.

Сборная Валерия Карпина так давно не проводила матчей, что болельщики соскучились по голам. Эксперты не сомневаются, что результативность будет высокой. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за коэффициент 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55.

На гол хозяев дают коэффициент 2.01, а гол россиян оценивается в 1.04. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

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