Сауль Альварес — Геннадий Головкин: прогноз Уэйна Маккаллоха на бой 18 сентября

Экс-чемпион легчайшего дивизиона из Северной Ирландии Уэйн Маккаллох дал прогноз на бой Сауль Альварес — Геннадий Головкин. Боксёрский поединок начнётся не ранее 6:00 мск 18 сентября.



Ставка: победа Альвареса по очкам за 1.93.



«Думаю, их бой снова пройдёт всю дистанцию. GGG не выглядел лучшим образом в своём последнем поединке, хоть и победил. А Канело и вовсе проиграл. По моему мнению, они оба проявили признаки старения.



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У Канело, должно быть, осталось достаточно сил, чтобы перебоксировать Головкина, но GGG всегда будет в бою, и я ожидаю, что раунды будут близкими. Канело победит по очкам», — сказал Маккаллох.



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