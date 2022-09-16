Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик», который состоится 16 сентября в Челябинске.
Ставки: победа «Нефтехимика» с форой (+1) за 2.07, тотал меньше 5.5 гола за 1.90.
Встреча команд, которые в прошлом сезоне сошлись в первом раунде Кубка Гагарина. В тех матчах «Трактор» сопернику шансов не оставил, уверено выиграв четыре матча из четырёх. И сейчас тоже считается безоговорочным фаворитом.
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Хотя старт сезона для челябинцев складывается очень плохо – всего две победы в шести матчах и обе добыты не в основное время. Отъезд сразу нескольких важных легионеров больно ударил по «мишкам», качество хоккея заметно просело.
Хозяева не пропускают слишком много голов, всего один раз в их ворота отправили более трёх шайб, однако есть проблемы с реализацией. По большому счёту вся активность впереди сейчас завязана на нападающих Пулккинене и Бурдасове. Пробить крепкую оборону «Трактору» удаётся с трудом, но «Нефтехимик» в данный момент очевидно не является образцом надёжности. Гости проиграли все матчи этого сезона и лишь в одном смогли дотянуть хотя бы до овертайма.
При этом в пяти матчах нижнекамцы только один раз пропустили меньше четырёх шайб. Сейчас соперники не показывают своей лучшей игры, но «Трактор» даже в таком состоянии сильнее – подопечные Анвара Гатиятулина возвращаются на домашнюю площадку, где ещё не проигрывали командам не из зоны плей-офф, а с «Нефтехимиком» они добились пяти побед в шести последних играх.
Однако четыре из этих побед были с разницей не более двух голов. Рискнём взять фору +1 на гостей с коэффициентом 2.07, а также тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90. Запаса в игре «Трактора» не видно от слова «совсем».
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