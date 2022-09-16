«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Динамо» (Москва) — СКА.

Ставка: «Динамо» не проиграет в основное время за 1.75.

Питерский СКА проводит старт сезона в курортном режиме. После четырёх домашних матчей наступило время выездной серии по относительно недалёкому маршруту Череповец – Ярославль – Москва. Идеальные условия, чтобы плавно вкатиться в сезон.

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Естественно, не в этом нужно искать причину, что армейцы выиграли на старте сезона шесть матчей из шести. Всё-таки в составе команды собраны очень сильные хоккеисты. Показательно, что именно в СКА играет лучший бомбардир КХЛ на старте сезона – Марат Хайруллин (7+2).



У СКА лучшая в лиге разница забитых и пропущенных шайб. Четыре из шести матчей были выиграны с разницей в две-три шайбы, в том числе и домашний матч с «Динамо». Но на выезде с «Локомотивом» пришлось уже потяжелее – победная шайба была заброшена только на 59-й минуте.

Благодаря этому голу матч в Ярославле стал четвёртой подряд игрой СКА, в которой зрители увидели ровно пять заброшенных шайб. Напомним, в первых двух матчах сезона в основное время было заброшено по четыре шайбы. Пока результативность во встречах с участием клуба из Санкт-Петербурга удивительно стабильна.



Роман Ротенберг назвал матч с «Локомотивом» «самым серьёзным экзаменом», но с «Динамо» питерцам придётся ещё сложнее. Поражение от СКА для бело-голубых стало единственным в сезоне. Все остальные пять встреч «Динамо» выиграло с разницей минимум в две шайбы.

При этом команда надёжна в обороне – за последние два матча не пропустили ни разу, а в трёх домашних матчах сезона пропустили лишь однажды. Ждём упорной игры, в которой «Динамо» как минимум не проиграет. Поставить на это можно с коэффициентом 1.75.

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