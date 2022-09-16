Сауль Альварес — Геннадий Головкин: прогноз Бернарда Хопкинса с коэффициентом 5.50

Легендарный американский боксёр Бернард Хопкинс дал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Боксёрский поединок начнётся не ранее 6:00 мск 18 сентября. Это уже третья встреча боксёров: первый поединок завершился ничьей, а во втором победу решением судей одержал Альварес.



Ставка: победа Альвареса в промежутке с пятого по восьмой раунд за 5.50.



«Будет интересно посмотреть на двух парней, которые стали на несколько лет старше и уже не так молоды, как раньше. Я думаю, будет град ударов с обеих сторон и Альварес нокаутирует соперника в шестом-седьмом раунде.

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Думаю, это будет настоящее избиение. Альварес — хороший ударник: когда Головкин откроет голову, Сауль сделает ему очень плохо», — сказал Хопкинc.



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