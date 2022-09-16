Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 2-го тура группового этапа

Вчера состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры обновили линию, опираясь на их результаты.
10 лучших экспрессов на сегодня.
По мнению аналитиков, главный фаворит турнира — «Арсенал». Поставить на лондонский клуб можно за 6.5. Матч команды Микеля Артеты с ПСВ перенесли из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Сделать ставку на успех «МЮ» можно за 7.5. После поражения в 1-м туре от «Реала Сосьедад» манкунианцы выправили ситуацию, обыграв на выезде «Шериф» 2:0.
На «Рому» дают коэффициент 17.00. Римляне после конфуза в Болгарии в матче с «Лудогорцем» разгромили дома ХИК 3:0.
За 21.00 можно поставить на «Бетис», а за 23.00 — на «Реал Сосьедад». Андалусийцы во 2-м туре обыграли «Лудогорец» (3:2), а баски оказались сильнее «Омонии» (2:1). Шансы римского «Лацио» оценивают коэффициентом 25.00, итальянцы потерпели разгромное поражение в гостях от «Мидтьюлланна» (1:5).
Шансы ПСВ и «Фрайбурга» оценили коэффициентом 35.00, а за 40.00 можно поставить на «Монако» Александра Головина. Вероятность успеха «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов, оценили коэффициентом 100.00. Венгры во втором туре оказались сильнее «Монако» 1:0.
Прогнозы на все матчи еврокубков — здесь.
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