Бой Альварес — Головкин 3: где смотреть онлайн, прямая трансляция боя, прогнозы и ставки

Утром 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес. Канело будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать этот поединок.



Фаворитом боя эксперты назвали Альвареса, который одержал победу в прошлой очной встрече боксёров. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.23. Триумф Геннадия Головкина оценён коэффициентом 5.45.

В первом бою соперники дошли до судейского решения, а вердиктом стала ничья. Поставить на то, что в очередной раз не удастся выявить победителя, можно за 29.0.



На победу казахстанского боксёра нокаутом можно поставить с коэффициентом 9.00. Если Альварес отправит Головкина в нокаут, сыграет коэффициент 3.45. Аналитики уверены, что поединок продлится всю дистанцию, и оценили тотал больше 11.5 раунда в 1.62. Поставить на тотал меньше 11.5 раунда можно за коэффициент 2.45.



В последнем бою Канело встречался с российским спортсменом Дмитрием Биволом. Мексиканец неожиданно оказался слабее и проиграл единогласным решением судей (113–115). Казахстанский боксёр в своём предыдущем поединке выиграл техническим нокаутом у японца Риото Мурату.



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