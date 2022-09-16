Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром АПЛ-2022/2023

Вчера, 15 сентября, «МЮ» победил «Шериф» в Лиге Европы (2:0), а Криштиану Роналду забил свой первый мяч в сезоне. Португалец реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Роналду стать лучшим бомбардиром АПЛ.



10 лучших экспрессов на сегодня.



По оценке аналитиков, шансы Роналду выиграть гонку бомбардиров АПЛ в текущем сезоне очень малы. Поставить на победу португальца можно с коэффициентом 70.00. Пока на счету форварда нет голов в нынешнем чемпионате Англии.



Сейчас в гонке бомбардиров лидирует норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, на его счету уже 10 голов, поставить на его победу можно за 1.32.

Шесть мячей на счету Александра Митровича из «Фулхэма», его шансы выиграть оценивают коэффициентом 30.00. Гарри Кейн из «Тоттенхэма» отличился пять раз, сделать ставку на его победу можно за 9.00.



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