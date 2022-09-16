«Барыс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на игру КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» от авторов Betassist.
Ставка: тотал меньше 5.5 за 1.77.
«Барыс» завершил прошлый сезон на восьмой строчке Восточной конференции, а в плей-офф проиграл в первом раунде «Металлургу» (1:4). Юрий Михайлис по итогам сезона покинул пост. Руководство клуба вернуло Андрея Скабелку. Именно под началом белорусского тренера «Барыс» дважды побеждал в конференции.
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Учитывая отток легионеров и подписание неравноценных замен им, задача вернуть команду в борьбу за лидерство в конференции выглядела непосильной. Стартовыми результатами Скабелка поставил под сомнение выход команды в плей-офф, проиграв в четырёх матчах при одной победе. В последнем матче регулярки «Барыс» переиграл «Трактор» (3:1).
Казахский клуб не впечатляет игрой в атаке. Игроки выполняют по 27,4 броска за игру, реализовывая лишь 7,3% из них. Только два клуба забивают реже.
«Барыс» неважно играет в обороне. Шесть из 19 шайб казахи пропустили, играя в меньшинстве (62,5% надёжности). Вратарская бригада отражает в среднем 88,12% бросков.
В противостоянии со столь же плохим «Авангардом» у Скабелки есть все шансы добиться успеха и укрепить уверенность игроков в своих силах. Рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 за 1.77.
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