Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барыс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на игру КХЛ

«Барыс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на игру КХЛ
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 5.5 за 1.77.

«Барыс» завершил прошлый сезон на восьмой строчке Восточной конференции, а в плей-офф проиграл в первом раунде «Металлургу» (1:4). Юрий Михайлис по итогам сезона покинул пост. Руководство клуба вернуло Андрея Скабелку. Именно под началом белорусского тренера «Барыс» дважды побеждал в конференции.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Учитывая отток легионеров и подписание неравноценных замен им, задача вернуть команду в борьбу за лидерство в конференции выглядела непосильной. Стартовыми результатами Скабелка поставил под сомнение выход команды в плей-офф, проиграв в четырёх матчах при одной победе. В последнем матче регулярки «Барыс» переиграл «Трактор» (3:1).

Казахский клуб не впечатляет игрой в атаке. Игроки выполняют по 27,4 броска за игру, реализовывая лишь 7,3% из них. Только два клуба забивают реже.

«Барыс» неважно играет в обороне. Шесть из 19 шайб казахи пропустили, играя в меньшинстве (62,5% надёжности). Вратарская бригада отражает в среднем 88,12% бросков.

В противостоянии со столь же плохим «Авангардом» у Скабелки есть все шансы добиться успеха и укрепить уверенность игроков в своих силах. Рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 за 1.77.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

Дергачёв посоветовал болельщикам «Авангарда» запастись попкорном.

Федерация хоккея Словакии может попасть под санкции из-за игроков КХЛ.

«Авангард» вёл переговоры с Кенневиллем и Бэбкоком.

Рябыкин прокомментировал шестое поражение «Авангарда» подряд.

Экспресс на 16 сентября с коэффициентом 9.50: Шварц выживает, Митрович удивляет Экспресс на 16 сентября с коэффициентом 9.50: Шварц выживает, Митрович удивляет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022