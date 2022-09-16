«Спартак» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата» на игру КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» от авторов Betassist.



Ставки: победа «Спартака» за 1.95, индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 гола за 1.67.

Великолепной результативной игре «Торпедо» Игоря Ларионова на старте сезона подарили много заслуженных комплиментов. Нижегородцы действительно являются одной из тех команд, за которыми в любом матче приятно наблюдать, ведь они всегда могут чем-то удивить впереди, но пока механизм работает не лучшим образом. «Торпедо» уступило в последнем матче «Ак Барсу» (1:2), и впервые в этом сезоне гости не забили хотя бы три шайбы.



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Это поражение довольно показательно, ведь уже второй раз подопечные Ларионова не смогли переиграть топового соперника – с казанцами подвела и собственная атака, а ранее с «Металлургом» было слишком много проблем в обороне, которая надёжностью не отличается. Нынешний «Спартак» тоже весьма неудобен по стилю для гостей. Московский клуб не позволяет себе серьёзных провалов в защитной линии, при этом побеждает стабильно без крупного преимущества в счёте – ещё не было побед с перевесом больше двух голов.



Команда Бориса Миронова два ближайших матча проводит на домашнем льду и перед выездом в Казань хочет добиться стопроцентного результата, закрепившись в тройке сильнейших на Западе. В последние годы «Спартак» хорошо играет с «Торпедо» и должен справиться сейчас. Возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.02. Также можно предположить, что у «Торпедо» вновь будут проблемы с реализацией – индивидуальный тотал гостей меньше 2.5 гола идёт за 1.67.



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