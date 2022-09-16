«Динамо» — «Зенит»: когда играют, какой канал покажет матч в прямом эфире

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Какой канал покажет матч «Динамо» — «Зенит».
Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Зенит» занимает первое место в таблице, «Динамо» идёт седьмым.
Явным фаворитом считается «Зенит»: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех москвичей оценивается в 6.28. На ничью дают коэффициент 4.60.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол «Зенита» идёт с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.82, а на гол в каждом тайме — за 1.75.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
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