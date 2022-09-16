Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — ЦСКА от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА, который состоится 17 сентября.
Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) за 2.10.
Позади уже девять туров, а кошмарное положение автозаводцев ничуть не меняется. Больше того — команда опускается всё глубже и глубже. У торпедовцев был шанс прервать неудачную серию в прошлом туре, в игре с таким же слабым «Уралом».
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К несчастью для «Торпедо», Караев не забил пенальти, а у хозяев был Эрик Бикфалви, дубль которого и решил исход матча. Даже против такого скромного соперника, как «Урал», автозаводцы смотрелись плохо, на данный момент они слабейшая команда в РПЛ. Подопечные Гончаренко взяли три очка по делу.
ЦСКА в прошлом туре уверенно разгромил «Краснодар» и продолжает погоню за «Зенитом». Армейцы набрали хороший ход и не собираются сбавлять обороты, тем более терять очки в матче со слабейшей командой чемпионата, которую парой недель ранее уже уверенно обыгрывали в Кубке России.
Сейчас у ЦСКА тоже не должно возникнуть никаких проблем с автозаводцами. Букмекеры дают даже какой-то слишком большой коэффициент на гостей, ведь силы в матче явно неравны и победа должна быть не минимальной. Сделаем ставку на армейцев с форой, раз уж линия позволяет.
Федотов пообещал, что ЦСКА не допустит недооценки «Торпедо».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА.
У «Динамо» нет шансов против «Зенита». Семак снова победит в Москве.
Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
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