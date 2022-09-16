Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — ЦСКА от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА, который состоится 17 сентября.

Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) за 2.10.

Позади уже девять туров, а кошмарное положение автозаводцев ничуть не меняется. Больше того — команда опускается всё глубже и глубже. У торпедовцев был шанс прервать неудачную серию в прошлом туре, в игре с таким же слабым «Уралом».

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К несчастью для «Торпедо», Караев не забил пенальти, а у хозяев был Эрик Бикфалви, дубль которого и решил исход матча. Даже против такого скромного соперника, как «Урал», автозаводцы смотрелись плохо, на данный момент они слабейшая команда в РПЛ. Подопечные Гончаренко взяли три очка по делу.



ЦСКА в прошлом туре уверенно разгромил «Краснодар» и продолжает погоню за «Зенитом». Армейцы набрали хороший ход и не собираются сбавлять обороты, тем более терять очки в матче со слабейшей командой чемпионата, которую парой недель ранее уже уверенно обыгрывали в Кубке России.



Сейчас у ЦСКА тоже не должно возникнуть никаких проблем с автозаводцами. Букмекеры дают даже какой-то слишком большой коэффициент на гостей, ведь силы в матче явно неравны и победа должна быть не минимальной. Сделаем ставку на армейцев с форой, раз уж линия позволяет.

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