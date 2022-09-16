Прогноз на матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 3.30

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге.

Ставка: «Адана Демирспор» победит за 3.30.

«Адана Демирспор» одна из самых ярких команд турецкого чемпионата. По количеству забитых мячей (13 в шести матчах) она уступает только маститым «Бешикташу» и «Фенербахче». Но и пропущенных у «Аданы» многовато – девять.

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Больше только у пяти команд в чемпионате и ни у кого в верхней половине турнирной таблицы. Поставить на тотал больше 2.5 в предстоящей встрече можно за 1.75. Это самая очевидная ставка, хотя можно поискать варианты посмелее.



Один из 13 голов «Демирспора» забил Артём Дзюба. Но мяч в дебютной встрече словно сыграл с российским нападающим злую шутку. В следующей встрече Дзюбе доверили место в стартовом составе, но тот отметился лишь жёлтой карточкой на 44-й минуте и заменой в перерыве.

В матче с «Хатайспором» Дзюба вышел только на замену и снова не проявил себя. За драматичной победой над чемпионом Турции «Трабзонспором» Дзюба наблюдал уже со скамейки запасных. Слухи о конфликте с тренером быстро опровергли, но предпосылок к выходу россиянина в старте не видно.



У «Антальяспора» в активе тоже есть победа над «Трабзонспором». В том матче команда из Антальи забила пять из своих восьми голов в чемпионате и набрала половину от всех своих заработанных очков. К битве с «Демирспором» команда подходит на фоне трёх поражений подряд с общим счётом 2:8.

Два матча подряд «Антальяспор» не может забить. Визит поймавшей кураж команды – не лучший случай, чтобы прервать чёрную серию. Поставить на победу гостей можно за 3.30.

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