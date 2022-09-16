Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь». Игра пройдёт 17 сентября в Ярославле.

Ставки: тотал больше 5.5 гола за 2.50, итоговая победа «Локомотива» за 1.57.

«Локомотив» сейчас далеко не в самой лучшей форме. Подопечные Игоря Никитина относительно неплохо стартовали, одержав две виктории в трёх первых матчах, но теперь серия поражений насчитывает три матча. Многовато, конечно.

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Результаты неприятные, хотя важно отметить, что соперники у ярославцев были более чем солидные – поражения от ЦСКА, СКА и сильного на старте сезона «Автомобилиста» нельзя назвать удивительным результатом. В то же время традиционно корректный и хладнокровный Игорь Никитин уже выдал пару мощных пресс-конференций в надежде встряхнуть хоккеистов. Посмотрим, получится ли.



Неделю назад железнодорожники уже противостояли «Витязю» (3:4) на выезде и смогли перевести игру в овертайм, поэтому теперь хозяева жаждут реванша. «Витязь» в нынешнем состоянии тоже соперник не из простых, ведь у команды четыре победы в шести первых матчах.

Справедливости ради календарь был намного проще – «Авангард» и «Салават Юлаев» пока не впечатляют, а «Барыс» старт проваливает полностью. При этом навязать борьбу ЦСКА (2:4) и московскому «Динамо» (0:2) они толком не смогли. «Витязь» начал гостевую серию с поражения и в Ярославле играет не слишком удачно.



Забивает команда из Подольска стабильно много, в пяти из шести матчей этого сезона у них только раз было меньше трёх голов за игру, а у хозяев есть проблемы в обороне. «Локомотив» будет давить при своих болельщиках, и, если реализация не подведёт, матч должен порадовать голами – в 14 последних очных играх команд забивалось не менее пяти шайб.

Поэтому первой ставкой возьмём тотал больше 5.5 гола с коэффициентом 2.50. Также поверим в победу хозяев в матче за 1.57.

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