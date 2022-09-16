«Ростов» — «Крылья Советов»: когда играют, время начала матча РПЛ 17 сентября

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Прогнозы на главные матчи дня.
Игра пройдёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне.
Фаворитами считаются подопечные Валерия Карпина: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех самарцев оценивается в 3.67. Поставить на ничью можно за 3.58.
Аналитики ждут от игры в Ростове-на-Дону высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.
«Ростов» останется непобеждённым. Карпин перехитрит «Крылья».
Александр Бубнов дал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА, коэффициент 8.50.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
У «Динамо» нет шансов против «Зенита». Семак снова победит в Москве.
Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
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