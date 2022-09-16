«Ростов» — «Крылья Советов»: когда играют, время начала матча РПЛ 17 сентября

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Прогнозы на главные матчи дня.

Игра пройдёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне.

Фаворитами считаются подопечные Валерия Карпина: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех самарцев оценивается в 3.67. Поставить на ничью можно за 3.58.

Аналитики ждут от игры в Ростове-на-Дону высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

«Ростов» останется непобеждённым. Карпин перехитрит «Крылья».

10 лучших экспрессов на РПЛ.

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