«Динамо» — «Зенит»: прогноз с коэффициентом 3.60 на матч чемпионата России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит», который пройдёт в Москве 17 сентября.
Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 гола за 3.60.
Московское «Динамо» мощно выступило в прошлом сезоне. Бело-голубые под руководством Сандро Шварца завершили сезон РПЛ на пьедестале, а также впервые за 10 лет пробились в финал Кубка России. Вторая часть сезона выдалась смазанной, но осеннего запаса хватило.
Новый виток истории начинается под началом Славиши Йокановича, который возглавил команду в межсезонье. Ротация на тренерском мостике и потеря полудюжины игроков стартового состава немного дестабилизировали ситуацию. Сербский специалист достойно справляется с вызовами. После девяти туров в пассиве столичного клуба лишь одно поражение, при четырёх мировых и четырёх победах.
Команда контролирует мяч лишь 43,5% игрового времени (13-й показатель в РПЛ). Неожиданная статистика, зато она даёт результат. Ведь у «динамиков» нет серьёзных проблем с надёжностью обороны. Девять пропущенных мячей — вроде бы много, но три из них пришлись на удивительную встречу с «Факелом». Да и вообще — только ЦСКА и «Зенит» пропустили меньше.
Учитывая смещённый акцент на оборону, команда не отличается активностью впереди. Фёдор Смолов и компания очень эффективно реализовывают моменты, забив 16 голов, что на 3,39 больше от количества ожидаемых мячей. Смолов постепенно набирает форму — на днях забил в Кубке России. Пока Фёдор набирал обороты, за него прекрасно отдувался Константин Тюкавин.
«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, демонстрируя результативную игру в атаке и надёжную в обороне. После девяти туров в пассиве подопечных Сергея Семака только три мяча, на которые Малком и компания ответили 27 забитыми. Разница потрясающая.
Учитывая турнирную мотивацию и атакующий потенциал команд, рекомендуем ставку на «обе забьют — да» за 1.75. Стоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 3.5 за 3.60. «Зенит» предоставил основе отдых, так что лидеры будут свежими. А в матчах с главными преследователями сине-бело-голубые традиционно хороши. Добавим сюда убойную статистику против московских клубов. Похоже, ничего хорошего «Динамо» не ждёт.
Какой канал покажет матч «Динамо» — «Зенит».
10 лучших экспрессов на главные матчи дня.
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Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
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Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».
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