Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ман Сити» в АПЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», который состоится 17 сентября.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.93.

«Вулверхэмптон» играет в антифутбол. Команда Бруну Лаже высоко прессингует и выстраивается в эшелонированную оборону. Игроки проводят 31% игрового времени в защитном блоке и 39% — в центре поля, выполняя в среднем по 19 отборов (пятый показатель в АПЛ).

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За шесть туров в створ ворот Жозе де Са пришлось лишь 20 ударов, четыре из которых португальский вратарь не смог отразить. Это лучший показатель надёжности в АПЛ. Наблюдать за такой игрой нейтральному зрителю сложно, зато она даёт результат.



«Манчестер Сити» уверенно выступает на стартовом отрезке. После шести туров «горожане» располагаются на второй строчке турнирной таблицы. Это цена осечки в матче с «Астон Виллой» (1:1). В грядущем противостоянии Пеп Гвардиола постарается вернуться на победную тропу.

Небесно-голубые контролируют мяч в среднем 72,2%. Естественно, это лучший показатель в АПЛ. За счёт тотального доминирования на поле и превосходства в кадровом потенциале «горожане» просто осаждают штрафную площадь соперников. Кружат коршунами вокруг чужих владений, дожидаются подходящей возможности… И забивают.

Эрлинг Холанд и компания реализовывают 19,6% от общего числа ударов, забив 20 голов. Норвежский нападающий забил ровно половину. А на неделе выдал гол-красавец в тяжелейшей встрече с «Боруссией». «Горожане» увезли из Дортмунда три очка, хотя в первом тайме выглядели слабо.



В грядущем противостоянии фаворит очевиден, и остаётся открытым лишь один вопрос — сколько голов сможет забить «Манчестер Сити»? Думаем, что достаточно для комфортной победы.

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