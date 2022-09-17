Головкин — Альварес: букмекеры назвали фаворита третьего боя

Утром 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес. Канело будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Этот бой станет для боксёров третьим в карьере, когда они подерутся между собой. Первая встреча спортсменов завершилась ничейным результатом. Во второй победу одержал мексиканец.

Фаворитом боя Канело — Головкин 3 эксперты считают Альвареса. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.34. Триумф Геннадия Головкина оценён коэффициентом 4.00. Если судьи в очередной раз не выберут победителя и поединок закончится вничью, то сыграет коэффициент 34.0.

На победу казахстанского боксёра нокаутом можно поставить с коэффициентом 9.00. Если Альварес отправит Головкина в нокаут, сыграет коэффициент 3.45. Аналитики уверены, что поединок продлится всю дистанцию, и оценили тотал больше 11.5 раунда в 1.62. Поставить на тотал меньше 11.5 раунда можно за коэффициент 2.45.

Дополнительно можно сделать ставку на то, что бой будет выигран в промежутке с первого по третий раунд: такой исход оценён коэффициентом 19.0. Поставить на окончание поединка в промежутке с 10-го по 12-й раунды можно за 6.00.

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