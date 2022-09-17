«Торпедо» — ЦСКА: где смотреть онлайн матч 17 сентября, прямая трансляция, какой канал

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск.
Прямой эфир можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Победа «Торпедо» оценена в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.
Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.77.
Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.
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