«Торпедо» — ЦСКА: где смотреть онлайн матч 17 сентября, прямая трансляция, какой канал

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск.

Прямой эфир можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Прогнозы на РПЛ — уже здесь.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Победа «Торпедо» оценена в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.77.

10 экспрессов на РПЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.

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