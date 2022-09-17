«Торпедо» — ЦСКА: букмекеры назвали шансы Чалова забить автозаводцам

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск.

Ещё больше прогнозов на РПЛ.

Автозаводцы начали сезон-2022/2023 неудачно и занимают последнее место в таблице РПЛ. Команда идёт с серией из девяти матчей без побед и проигрывает в семи встречах кряду. Армейцы – полная противоположность. Подопечные Федотова не проигрывают в пяти турах Премьер-Лиги и находятся на втором месте.

Букмекеры в своих прогнозах не сомневаются в успехе ЦСКА и предлагают на их победу коэффициент 1.38. Успех «Торпедо» оценён в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.77. Один из лидеров в атаке армейцев — Фёдор Чалов. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2.30.

Лучшие экспрессы на сегодня.

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