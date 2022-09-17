«Динамо» Минск — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграл Радулов

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой казанцев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
На пятой минуте Ник Меркли вывел минчан вперёд. На 26-й минуте Артём Галимов после передачи с разворота от Кирилла Семёнова в меньшинстве сравнял счёт.
На 36-й минуте Кирилл Семёнов при игре «четыре на пять» убежал в контратаку и вывел пасом Кирилла Петрова «один на один» с Алексеем Колосовым. Форвард оказался точен — 2:1. На 38-й минуте Марк Барберио с передачи Виталия Пинчука сравнял счёт.
В овертайме победу казанцам принёс Александр Радулов. Звёздный хоккеист забросил решающую шайбу и добыл важные два очка для «Ак Барса».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 18 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Динамо» 19 сентября в Минске примет «Северсталь».
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