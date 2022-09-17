Прогноз на матч «Барселона» — «Эльче» в чемпионате Испании

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче», который пройдёт 17 сентября на стадионе «Камп Ноу».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.75.
В «Барселоне» наверняка разочарованы поражением от «Баварии» в Лиге чемпионов и будут работать над тем, чтобы смыть с себя неудачу. Конечно, никакая победа над аутсайдером полноценно не перекроет обиду от плохого результата в Лиге чемпионов, но и про чемпионат забывать нельзя.
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Тем более уже с 1-го тура каталонцы оказались в роли догоняющих. Впрочем, после нулей с «Райо Вальекано» подопечные Хави взялись за дело. Больше осечек не было — только победы. Да ещё и при солидной результативности.
Особых шансов у «Эльче» в этом матче нет. Команда несколько сезонов с трудом сохраняла своё место в Примере. Новый сезон «Эльче» начал так, что сразу стало ясно: ничего другого тут лучше не ждать, снова будет борьба за выживание, и не факт, что удачная.
Обычно «Эльче» делает ставку на оборону, но сейчас она не работает. Команда, как и раньше, очень мало забивает, а пропускать стала гораздо больше. У «Барселоны» с атакой всё в порядке, плюс фактор Роберта Левандовского, который с ходу дал понять, что никого из соперников в Примере не собирается отпускать, не расписавшись в его воротах.
В Мюнхене поляк упустил несколько шикарных моментов, но в Ла Лиге проблем с прицелом у него не возникает. Опять же — неудача с «Баварией» только добавит Левандовскому злости. При таких раскладах гостей не ждёт ничего хорошего, им светит поражение. Скорее всего, разгромное.
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