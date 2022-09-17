«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 17 сентября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: «Ростов» забьёт во втором тайме за 1.60.

«Ростов» остался единственной командой, которая вообще ещё не проигрывала в официальных играх этого сезона. «Зенит» как раз только что проиграл в Кубке России «Крыльям» в Самаре. «Ростов» же очень уверенно выглядит, очень уверенно идёт.

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Сейчас у него домашние матчи — не надо никуда ездить, летать, совершать увлекательные по логистике трипы. Сейчас обыграли в чемпионате «Спартак», потом «Оренбург» в Кубке. Сейчас приезжают «Крылья Советов», которым сложно добираться до Ростова-на-Дону.

У «Ростова» очень хорошая скамейка. Есть у «Ростова» проблемы с настроем на команды, которые идут в турнирной таблице ниже восьмого места. Были проблемы с «Оренбургом», с «Химками», с «Пари Нижний Новгород» не очень здорово смотрелись. Как только топовая команда — так Валерий Карпин ключик к своей команде легко находит.

Здесь очень многое будет зависеть от настроя. Матчи в Ростове между этими командами, как правило, получаются не очень результативными. Если посмотреть статистику, то большого количества голов ждать не стоит. Но, повторюсь, у «Ростова» очень хорошая скамейка, особенно в сравнении с «Крыльями». И очень мотивированны игроки, выходящие на замену. Те же Голенков, Байрамян, Щетинин.

Я думаю, что у «Ростова» неплохой шанс забить во втором тайме, как это было в играх со «Спартаком», «Оренбургом». Опять-таки благодаря футболистам, выходящим со скамейки. Я бы взял гол «Ростова» во втором тайме за 1.60».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Гаджиев: уровень игры Кокорина упал ниже пояса.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.

Мостовой: вообще не знаю, кто такой Эшуорт.