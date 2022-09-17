«Барселона» — «Эльче»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 17 сентября 2022 года

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Барселона» — «Эльче».

Ставка: победа «Барселоны» с сухим счётом за 1.81.

«Несколько дней назад «Бавария» вновь оказалась непреодолимым барьером для испанского гиганта, который потратил миллионы евро на игроков. По словам Хави, его команда не смогла «сыграть эффективно», при этом победа в сегодняшнем поединке не просто станет немедленным искуплением своей вины перед соперниками, но и временно выведет каталонцев на первую позицию в турнирной таблице.

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После неожиданной нулевой ничьей в первой дуэли с «великанами» сегодняшние хозяева забивали по три гола в среднем, при этом позволили сопернику забить всего один раз.

Любой успех «Эльче» в этой игре станет безусловным подвигом, учитывая, что в 10 последних играх зелёно-полосатые пропускали первыми, при этом отыграться у «Барсы» под силу далеко не всем в мире. Я считаю последнее поражение каталонцев странным и ничего, кроме уверенной победы фаворита с приличной разницей в счёте, не жду.

Моя ставка – победа «Барселоны» с сухим счётом за 1.81».

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