«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 10-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.85.

«Одна из центральных игр 10-го тура РПЛ пройдёт в Москве на «ВТБ-Арене»: «Динамо» будет принимать лидера — «Зенит». Понятно, что сейчас есть воспоминания о гонке прошлого сезона, позапрошлого сезона, но сейчас «Зенит» проиграл впервые в сезоне «Крыльям» в Кубке — 0:2. Но там был смешанный состав, удаление Клаудиньо. Вообще, Клаудиньо был каким-то перезаведённым. Неудачно в итоге «Зенит» тот матч провёл.

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Но та игра была в Кубке России, а сейчас чемпионат, к тому же напротив такой соперник, который, будем откровенны, «Зенит» возбуждает. После восьми мячей в ворота «Оренбурга» в домашней встрече и поражения в Самаре, я думаю, Сергей Семак найдёт правильные слова, чтобы как следует подготовить своих футболистов и мотивировать.

Динамовцы пока играют не очень убедительно. Они проиграли в прошлом туре «Сочи», провалив начало. Следом обыграли «Ахмат» в Кубке России в очень сложном матче. Думаю, игра «Динамо» даже болельщиков клуба не очень радует. И результат не ахти какой — седьмое место. Правда, плотно в турнирной таблице, всё можно подкорректировать и исправить. Но «Зенит» выглядит мощнее, убедительнее. Матчи с ЦСКА и «Спартаком» это наглядно продемонстрировали.

Думаю, «Зенит» выиграет. Сыграл бы его победу с форой (-1) за 1.85. В случае победы в один мяч будет расход».

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