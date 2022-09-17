Канело — Головкин: Камил Гаджиев дал прогноз на бой

Известный спортивный менеджер, глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев сделал свой прогноз на поединок Сауль Альварес — Геннадий Головкин.

Ставка: победа Канело по очкам за 1.93.

«Головкину будет сложно победить Альвареса, потому что есть ощущение, что всё-таки Геннадий находится в самой завершающей стадии своей карьеры.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Просто из-за возраста. Канело, несмотря на поражение от Бивола, входит в топ-3 мира и всё равно на ходу, а Головкин на сходе.

Мой фаворит? Считаю, в данном случае Канело. Но болеть будем, конечно, за Геннадия Головкина.

Мой прогноз: решением судей выиграет Сауль Канело».

Напомним, это уже третий бой между Канело и Головкиным. В первом поединке, прошедшем в 2017 году, судьи зафиксировали ничью. В реванше, который состоялся спустя год, решением большинства судей победил Альварес.

Экспрессы на матчи дня.

Прогноз Роя Джонса на третий бой Головкин — Альварес.

WBA обязала Головкина провести бой с Ларой после его поединка с Альваресом.

Президент WBC: Альварес в поединке с Головкиным рискует своей карьерой.

Сауль Альварес рассказал о своей мотивации перед боем с Головкиным.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.