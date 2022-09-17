«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» от авторов Betassist.

Ставки: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.04, обе забьют за 1.84.

«Бавария» на неделе уже одержала одну действительно значимую победу – в Мюнхене в очередной раз была повержена «Барселона». Теперь команда на некоторое время может забыть про еврокубки и сосредоточиться на решении проблем во внутреннем чемпионате.

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А проблемы действительно есть, ведь подопечные Юлиана Нагельсмана три тура подряд не могут выиграть – три ничьих, а в последнем матче со «Штутгартом» (2:2) победу упустили в самой концовке из-за пенальти. С такими результатами пришлось покинуть первое место, хотя отставание минимально и никто не сомневается, что через пару туров таблица будет выглядеть привычнее.



Баварцы выдали худший старт сезона за несколько лет и больше ошибаться не имеют права. «Аугсбург» в своём нынешнем состоянии едва ли способен навязать полноценную борьбу. Команда Энрико Масена постепенно привыкает к требованиям тренера, но адаптация проходит слишком медленно. Что важно, «фуггеры» смогли уже раздобыть две победы на выезде, однако дома выступают очень слабо – три поражения подряд.



У «Баварии» вновь далеко не лучшая кадровая ситуация, ведь выбыли основной защитник и важный игрок атаки, поэтому сложно поверить в то, что впервые за три тура команда не пропустит. Тем не менее гостям пора побеждать и желательно сделать это уверенно.

К Нагельсману уже много вопросов по тактике, то и дело возникают неприятные слухи об атмосфере в раздевалке. «Бавария» должна выигрывать с преимуществом. Возьмём фору -2.5 на гостей с коэффициентом 2.04, а также «обе забьют» за 1.84.

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